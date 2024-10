Com 64% das intenções, Rosana Gomes lidera pesquisa e deve vencer disputa à prefeitura de Senador Guiomard

Uma nova pesquisa eleitoral sobre a disputa pela Prefeitura de Senador Guiomard, foi realizada pelo Data Control Instituto de Pesquisas, e divulgada nesta sexta-feira (4). Registrada na Regional Eleitoral (TRE) com o número AC-08193/2024, a ação ocorreu com 400 pessoas entrevistadas, no dia (1) de outubro.

De acordo com os resultados, na pesquisa espontânea, Rosana Gomes, candidata favorita, aparece com 64,2%, e deve vencer a disputa a reeleição. Ela é seguida por Gilson da Funerária, com 13,8%, Adonay Brito e Moisés Ceará, ambos com 1,2%.

Segundo os votos válidos, nulos alcançam 5,7% e Não souberam ou não responderam estão com 13,8%.

Já no cenário de Pesquisa Estimulada, a situação praticamente não sofre alterações, com Rosana obtendo 67,9%, Gilson 16,0%, e Adonay e Moisés, chegando a 2% de intenção de votos.

Se a eleição ocorresse no mesmo dia que foi realizado a analise, Rosana Gomes estaria com 15,6% de rejeição, sendo uma das candidatas com o menor número. Já Gilson da Funerária teria 41%, o maior entre todos.