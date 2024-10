Com gols “do Botafogo”, Brasil vira sobre Chile e respira nas Eliminatórias

Na noite desta quinta-feira (10), o Estádio Nacional recebeu um movimentado Chile x Brasil. Em jogo válido pela 9ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira venceu de virada por 2 a 1.

Com o resultado, o Brasil terminou o primeiro turno das Eliminatórias na 4ª posição — veja a tabela atualizada aqui.

Susto de cara e empate no fim

O Brasil começou mal e viu o Chile abrir o placar logo no primeiro minuto de jogo, com Eduardo Vargas de cabeça. Depois do gol, os mandantes seguiram em cima da defesa brasileira e Osorio quase acertou belo chute de fora da área.

Depois de praticamente 15 minutos de pressão chilena, o Brasil entrou no jogo e passou a ter o controle do duelo. Em jogadas de Rodrygo e Abner, o time de Dorival Jr. assustou, mas foi só no último minuto que o empate saiu. Savinho foi para a linha de fundo, cortou o zagueiro e cruzou na cabeça de Igor Jesus fazer o primeiro da Canarinho no jogo.

Segundo tempo melhor

Na segunda etapa, o Brasil voltou melhor e começou pressionando. O segundo gol não demorou e saiu aos 6 minutos, mas foi anulado por Raphinha estar em posição de impedimento. Pouco tempo depois, Rodrygo passou pelo zagueiro, foi tocado e caiu dentro da área, mas a arbitragem mandou seguir.

Depois de suportar a pressão inicial do Brasil, o Chile voltou ao ataque com 17 minutos e o jogo passou a ficar um pouco mais equilibrado. Valdés e Morales finalizaram, mas a bola passou muito longe do gol nas duas oportunidades que pintaram para os mandantes, enquanto a Seleção Brasileira não conseguiu chegar mais ao gol adversário.

Gol da vitória

O gol da vitória do Brasil saiu aos 43 minutos da segunda etapa. Bruno Guimarães acha Luiz Henrique, que corta o zagueiro e bate no canto, sem chances para o goleiro defender. Assim como Igor Jesus, autor do primeiro tento, o número 21 também atua pelo Botafogo.

Situação da tabela

Com o resultado, o Brasil chegou aos 13 pontos, ganhou uma posição e agora ocupa a 4ª colocação das Eliminatórias. O time de Dorival Jr. segue atrás de Argentina, Colômbia e Uruguai na tabela.

Do outro lado, o Chile segue na 9ª posição, com apenas 5 pontos conquistados em nove jogos feitos.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a jogar na próxima terça-feira (15). O Chile vai até Barranquilla para enfrentar a Colômbia e a bola rola às 17h30 (de Brasília).

Mais tarde, 21h45, a Seleção Brasileira fecha a Data Fifa em jogo contra o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília. O adversário é o lanterna das Eliminatórias.