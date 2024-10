Com novo penteado, Marina Silva posta foto com cabelo ‘solto’ e web reage: “Maravilhosa”

A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, publicou uma foto mostrando uma trança em seus cabelos em suas redes sociais neste sábado (26). A acreana tem costume de aparecer sempre com os cabelos presos em um coque, mas dessa vez, surpreendeu seus seguidores com o penteado.

“Em São Paulo, de penteado solto, alma leve e muita disposição para contribuir com esta reta final da campanha do amor por esta cidade, com @guilhermeboulos.oficial e @martasuplicy”, disse na publicação do Instagram.

Nos comentários, diversos seguidores elogiaram Marina. “A sra fica ótima com o cabelo assim também”, disse uma seguidora.

“Tava falando hoje com uma amiga o quanto eu acho super elegante os adereços naturais que a Marina usa”, disse outra.