Concurso Correios tem edital retificado; veja o que mudou

O IBFC divulgou, nesta terça-feira (15), a primeira retificação dos editais do concurso Correios para Analista e Agente!

As retificações alteram o período de realização das provas do cargo de nível médio, nomenclatura e carga horária de cargos de nível superior, requisitos, distribuição das vagas e conteúdo programático do edital.

De acordo com o documento, ambas as provas (de níveis médio e superior) serão realizadas somente no período da tarde, o que impede a inscrição simultânea nos cargos de Analista e Agente dos Correios.

Em relação à mudança de nomenclatura e carga horária, o cargo de Arquivista passa a contar com o nome de Outros Profissionais de Nível Superior – Arquivologia, enquanto o cargo de Assistente Social passa a contar com a carga horária de 30 horas semanais, ao invés de 44 horas semanais.

Os requisitos no cargo de Analista de Sistemas, nas especialidades de Desenvolvimento de Sistemas, Produção, Redes, Suporte de Banco de Dados e Suporte De Sistemas, também passaram por alterações. Agora elas passam a valer com o seguinte texto:

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação na área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação.

Outra mudança apresentada pela retificação do concurso Correios foi a distribuição das vagas para o cargo de Analista de Sistemas, nas especialidades de Desenvolvimento de Sistemas, Suporte Banco de Dados e Produção, na sede da empresa, em Brasília. A distribuição passar a ser:

O conteúdo programático também foi retificado para dois cargos e passam a vigorar com os seguintes textos:

Advogado Direito Processual Civil 6.10. Procedimento comum. 6.20. Tutela provisória. Tutela de urgência e tutela de evidência. Estabilização da tutela antecipada.

Engenheiro – Engenharia Eletrônica Circuitos combinacionais: decodificadores, codificadores e multiplexadores, circuitos somadores e subtratores binários, comparadores e unidades lógicas aritméticas (ULA). Redes TCP/IP. Protocolos de Roteamento.



As retificações de níveis médio e superior podem ser conferidas na íntegra!