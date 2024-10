Conheça os sintomas do câncer linfático, doença que acomete Eduardo Suplicy

“Continuo minhas atividades na Assembleia e minhas aulas de ginástica. Felizmente meus exames já apresentam bons resultados. Por recomendação médica, estou com atividades públicas restritas por causa da minha baixa imunidade. Agradeço o apoio, as orações e as energias positivas para que eu possa me recuperar o mais breve possível”, escreveu em publicação.

Como ocorre o câncer linfático?

O câncer linfático acomete inicialmente as células presentes no sistema linfático, as quais fazem parte do sistema imunológico e ajudam no combate a vírus e bactérias. O seu espalhamento pelo corpo ocorre de maneira desordenada. Como um efeito em cadeia, isso compromete a imunidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), existem mais de 20 tipos diferentes de linfoma não-Hodgkin. Este tipo de linfoma afeta os os linfócitos T e B e pode ocorrer em qualquer idade, mas a maioria dos casos ocorre em pessoas acima dos 60 anos. Além disso, os homens apresentam uma maior predisposição do que as mulheres.

Sintomas

O linfoma não-Hodgkin pode apresentar diferentes sinais e sintomas a depender da sua localização no corpo. No entanto, alguns dos mais comuns são:

Aumento dos gânglios linfáticos,

Aumento dos linfonodos,

Calafrios,

Perda de peso,

Fadiga,

Inchaço no abdômen,

Sensação de saciedade após uma pequena refeição,

Pressão ou dor no peito,

Falta de ar ou tosse,

Infecções graves ou frequentes, e

Hematomas ou hemorragias.