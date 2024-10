Dragon Ball Sparking! Zero: 15 mods do jogo que todo fã do desenho vai amar

Este brilhante mod chamado Let’s Fight Somewhere Else (LFSE), “Vamos lutar em outro lugar” em português, traz essa frase recorrente do desenho animado e de memes em um mod usado para alterar o mapa das batalhas no game. Criado pelo desenvolvedor Sora101Ven, a modificação permite pressionar a tecla “M” para escolher qualquer mapa do jogo, até mesmo cenários do modo história e de cenas cinemáticas que normalmente não estão disponíveis como arena. Ele também permite driblar uma limitação do modo multiplayer local em tela dividida que normalmente apenas possibilita combates entre usuários na Câmara Hiperbólica do Tempo.