Festival do Abacaxi entra na reta final com show de Marcynho Sensação e concurso do maior Abacaxi

Neste domingo, 13 de outubro, o Festival do Abacaxi em Tarauacá chega à sua reta final, trazendo uma noite recheada de atrações para todos os gostos. Organizado pela Prefeitura Municipal de Tarauacá, sob a gestão da prefeita Maria Lucinéia, o evento já é um dos mais aguardados da região e promete encerrar em grande estilo.

A partir das 20h00, o cantor Lucas Lima abre a noite com um show que promete embalar o público com sucessos regionais e nacionais. Às 21h10, acontece o divertido e tradicional Concurso do Maior Abacaxi, onde produtores locais competem para ver quem cultivou o maior fruto, em uma competição que já é símbolo do festival.

O ponto alto da noite será o aguardado show nacional de Marcynho Sensação, às 22h30, que promete levar a multidão ao delírio com seus maiores hits, trazendo todo o carisma e talento que conquistaram o Brasil. Após Marcynho, às 00h30, a festa continua com Kristofer e Banda, garantindo muita animação.

À 01h30, a noite será embalada pelo show em parceria do cantor Bruno Barros e da cantora Adriele, trazendo um repertório eclético que promete agradar diferentes estilos musicais. O encerramento está previsto para as 03h00, quando o festival se despede com muita alegria e a sensação de dever cumprido.

O Festival do Abacaxi de Tarauacá mais uma vez celebrou a cultura local, o talento musical e, claro, o abacaxi, símbolo de orgulho para a cidade e sua população.

Veja programação: