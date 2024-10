Gladson fala sobre composição com Bocalom e Bittar para 2026: “No que depender de mim, essa união continua”

Durante uma visita a Prefeitura de Rio Branco nesta quarta-feira (9), o governador Gladson Cameli falou pela primeira vez sobre as especulações de uma composição envolvendo o prefeito Tião Bocalom e o senador Marcio Bittar para as eleições estaduais de 2026.

Na possível composição, o prefeito surge como candidato ao Governo, enquanto Gladson e Bittar disputam as duas cadeiras no Senado Federal.

O governador não afirmou que se Bocalom será ou não o candidato ao Governo, mas destacou que a ‘união’ formada nas eleições deste ano em Rio Branco vai continuar.

“Essa nossa união que nós tivemos, no que depender de mim, a gente vai fazer para conseguir construir pontes, estar alinhados, falando o mesmo discurso. A população é muito sábia”.

Gladson completou informando que entende que o acreano é um eleitor politizado, mas que antes disso, é necessário cuidar dos compromissos firmados com a população.

“Nós temos ter a consciência que tem um dever para ser cumprido. Eu sei o tamanho da responsabilidade. Nos 22 municípios, vou me reunir com todos os prefeitos que querem parceria para que a gente possa cumprir com aquilo que falamos”, completou.