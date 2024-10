Incêndio de grandes proporções atinge shopping no Brás, centro de SP

Um incêndio de grandes proporções atinge o Shopping 25 na região do Brás, no centro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30/10). Segundo a Secretaria Municipal de Saíude, uma pessoa foi encaminhada para atendimento médico por inalação de fumaça.

O centro comercial fica na Rua Barão de Ladário, no número 300. A rua é um centro de comércio muito movimentado durante a manhã no Brás. A rua é bem próximo da chamada “feira da madrugada”.

Há 17 viaturas dos bombeiros em atendimento no local. A Defesa Civil do município também foi acionada.

Internautas que estão na região compartilharam vídeos do incêndio nas redes sociais.

Veja:

Ruas bloqueadas

Pontos de bloqueios foram posicionados nas ruas próximas ao incêndio de grandes proporções que atinge o Shopping 25, na Rua Barão de Ladário, 300, na região do Brás. Há interdições nos cruzamentos da rua da estabelecimento com as ruas Oriente e João Teodoro, também na rua Júlio Ribeiro com rua Muller e com rua Monsenhor de Andrade e na Avenida do Estado com a rua São Caetano.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o desvio está sendo feito pela rua Oriente, rua Rubino de Oliveira, seguindo pela Avenida Celso Garcia. É recomendado que motoristas evitem a região.

Linhas de ônibus no centro

O incêndio de grandes proporções que atinge o Shopping 25, na região do Brás, no centro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30/10), alterou o trajeto de sete sete linhas de ônibus (veja lista abaixo) na região central. A SPTrans informou que as rotas estão sendo desviadas desde as 6h30 desta quarta-feira (30/10).

O centro comercial incendiado fica na Rua Barão de Ladário, no número 300. A rua é um centro de comércio muito movimentado durante a manhã no Brás. A rua é bem próximo da chamada “feira da madrugada” e muitos de seus visitantes frequentam o centro atingido.

Linhas afetadas:

174M/10 Vl. Sabrina – Museu do Ipiranga

2105/10 Jd. Filhos da Terra – Lgo. da Concórdia

2123/10 Vl. Medeiros – Liberdade

2127/10 Pq. Edu Chaves – Liberdade

2161/10 Pq. Edu Chave – Pça. do Correio

271F/10 Center Norte – Metrô Belém

272N/10 Pq. Novo Mundo – Pq. D. Pedro II

Desvio no sentido Centro: Normal até a Rua Barão de Ladário, Rua Oriente, Rua Rubino de Oliveira, Av. Rangel Pestana, Largo da Concórdia, Rua do Gasômetro, prosseguindo normal.

Segundo incêndio em 1 semana

Esta é a segunda vez na semana que um incêndio atinge a região. Na manhã do último domingo (27/10), um prédio comercial no Brás, localizado na Rua Dr. João Alves de Lima, pegou fogo e chegou a apresentar risco de colapso estrutural, segundo o Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas.

Os bombeiros foram chamados para atender uma ocorrência no prédio às 8h47 do domingo. De acordo com a corporação, o fogo se concentrou no último pavimento do edifício.

Por volta das 20h10 do mesmo dia, o fogo já havia sido extinto. Em fase de rescaldo, 10 viaturas acompanharam a ocorrência.