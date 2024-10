Incêndio volta a atingir área de proteção ambiental no Irineu Serra; veja vídeo

Um incêndio foi novamente registrado na entrada da Área de Proteção Ambiental (APA) Raimundo Irineu Serra, em Rio Branco, na noite desta quinta-feira (3). A fumaça densa já é visível na região, e, até o momento, o Corpo de Bombeiros ainda não chegou ao local para combater as chamas.

Essa nova ocorrência se soma a um ciclo preocupante de incêndios que assola a área e suas proximidades, colocando em risco a saúde dos moradores e a fauna local.

Recentemente, a APA Raimundo Irineu Serra enfrentou um incêndio criminoso que devastou cerca de 7 hectares de vegetação, resultando na morte de diversos animais silvestres.

As autoridades identificaram um responsável pelo ato, que pode enfrentar até quatro anos de prisão, conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O secretário Carlos Nasserala destacou a importância de responsabilizar os culpados e manter a integridade da reserva.

Outro incêndio ocorreu na mesma região na noite seguinte, aumentando as preocupações sobre a segurança ambiental da área. O jornalista Altino Machado, que registrou ambos os eventos, alertou para o risco recorrente de incêndios em virtude das ações criminosas e da falta de fiscalização.

Com as queimadas e a fumaça se espalhando pela cidade, a comunidade de Rio Branco enfrenta sérios problemas respiratórios e preocupações com a saúde pública. A população pede mais atenção das autoridades para evitar novos incidentes e proteger a rica biodiversidade da região.

A expectativa é que as equipes de combate a incêndios cheguem rapidamente para controlar as chamas e evitar mais danos à área de proteção ambiental. A situação requer um alerta urgente para todos os envolvidos na preservação do meio ambiente, a fim de prevenir desastres futuros e garantir a segurança da população.

