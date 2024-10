Kate Middleton manteve Harry e William longe de festas de Diddy; entenda

O astro do rap dos anos 90 está sob a custódia da polícia norte-americana após acusações de tráfico sexual, extorsão, agressão sexual e outros crimes. Com o holofote virado para Diddy, internautas começaram a dissecar toda a carreira do artista. Entre os assuntos levantados, surgiram suas famosas festas, que aconteciam anualmente em Nova York. As festanças reuniam as principais celebridades de Hollywood, como atores e cantores, por uma noite de verão bacanal.

De acordo com a Fox News, o próprio Diddy chegou a comentar sobre os irmãos recusando seu convite, em 2011. Segundo o rapper, ele parou de chamar Harry e William para suas festas quando ambos começaram a ficar mais sérios sobre suas vidas amorosas. Vale destacar que, na época de seus “freak offs” — festas obcenas feitas por Diddy, agora alvo de investigação —, tanto William quanto Harry eram conhecidos por ser “jovens problemáticos”, por isso os convites.

“Ele parou de convidá-los quando William e Kate ficaram noivos, em 2010. Diddy entendeu o recado e parou de chamar os dois”, comentou Christopher Andersen, especialista da família real. “Obviamente, durante a juventude deles, os dois viraram assunto nos jornais por conta das festinhas e baladas que frequentavam em Londres. Diddy insistia em convidá-los, mas aqueles convites foram recusados sabiamente”, afirmou, por fim.