A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (4), os 15 números do concurso 3.212 da Lotofácil. As dezenas foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio previsto é de R$ 1.700.000,00.

Confira as cinco dezenas sorteadas: 01, 04, 06, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25. A Caixa Econômica Federal vai divulgar a lista de ganhadores nas próximas horas. Caso nenhum apostador acerte as cinco dezenas, o valor do prêmio acumula e será sorteado no próximo concurso. Como jogar na Lotofácil? Na Lotofácil, o apostador pode marcar de 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. O jogador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da Teimosinha. A aposta mínima custa R$ 3,00. Como jogar on-line? Qualquer pessoa acima maior de 18 anos pode apostar por meios dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é de R$ 20 e a máxima de R$ 500. A aposta pode ser paga com cartões de crédito, débito, Mercado Pago e Pix. O apostador tem a opção de escolher a quantidade de números e também deixar que o sistema defina aleatoriamente. O usuário também pode recorrer a sites que geram números aleatórios para jogos.