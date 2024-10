Nasa envia sonda espacial para investigar rastros de vida em Júpiter

A Nasa enviou uma sonda espacial para Júpiter, com o objetivo de investigar possíveis rastros de vida no maior planeta do sistema solar. A espaçonave Europa Clipper foi lançada ao espaço nesta segunda-feira (14/10), por volta das 13h06 (horário de Brasília).

Esta é a maior nave espacial já construída pela Nasa com o objetivo de explorar um outro planeta. Ela investigará uma lua com “um enorme oceano subterrâneo” em Júpiter, conhecida como Europa, que pode ter rastros de vida.

“O principal objetivo da missão é determinar se Europa tem condições que poderiam suportar vida”, disse um comunicado da Nasa.

Segundo a agência espacial, missões anteriores já encontraram evidências de que “sob o gelo de Europa existe um oceano enorme e salgado com mais água do que todos os oceanos da Terra juntos”.

Além disso, cientistas afirmam que a lua oceânica “pode hospedar compostos orgânicos e fontes de energia sob sua superfície”.

“Se a missão determinar que Europa é habitável, isso pode significar que há mais mundos habitáveis ​​em nosso sistema solar e além do que se imagina”, disse a agência.

O tempo estimado para que a espaçonave chegue em Júpiter é de cinco anos. Após isso, a missão da Europa Clipper deve durar quatro anos, com 49 sobrevoos sobre a lua oceânica previstos.