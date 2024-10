“Nunca vi um abacaxi desse tamanho”, diz Marcynho Sensação, surpreso com fruta gigante em Tarauacá

O cantor Marcynho Sensação foi a grande atração nacional do Festival do Abacaxi 2024, em Tarauacá. Famoso por hits como “Parada Louca”, “Ameaça”, “Rolê” e “Revoada no Colchão”, o artista, em clima descontraído, conversou com o jornalista Douglas Richer em seu camarim, falando sobre sua passagem pelo Acre e seus planos para 2025.

Marcynho antecipou que novos lançamentos e parcerias estão a caminho no próximo ano. Além disso, ele compartilhou histórias de suas antigas profissões, como jogador de futebol e ajudante de pedreiro, até encontrar sucesso definitivo na música.

No camarim, o produtor local Josimar Souza Moraes surpreendeu o cantor ao levar o abacaxi gigante, vencedor da competição, para mostrá-lo. A fruta, que pesava mais de 10 kg, deixou Marcynho impressionado. “Nunca na minha vida vi um abacaxi desse tamanho”, disse o cantor, comparando a experiência com suas lembranças da Paraíba, seu estado natal, onde nunca havia visto uma fruta tão impressionante.

Assista a um trecho da entrevista com Douglas Richer, registrada para a TV Gazeta e o portal ContilNet, onde Marcynho fala sobre sua trajetória e suas impressões do festival.

Veja o vídeo: