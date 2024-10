O chão vai tremer! Inimigos em A Fazenda, Cariúcha e Lucas Souza ficarão frente a frente

Após mais de um ano do embate que movimentou o cercado de A Fazenda 15 e os telespectadores, Cariúcha e Lucas Souza ficarão frente a frente na noite desta quarta-feira (30/10), no pink carpet do Prêmio Kawaii 2024.

Eles que foram inimigos declarados da temporada passada do reality, na verdade nunca acertaram as diferenças desde então.

Veja as fotos Cariúcha (Foto: Reprodução/SBT) Lucas Souza (Foto: Reprodução/Instagram) Carúcha no casamento de Márcia DantasPortal LeoDias Lucas Souza (Foto: Reprodução/Instagram)

As expectativas para quem vai acompanhar a entrega dos prêmios, é que a apresentadora do Fofocalizando, do SBT, e o apresentador oficial do Kawaii, por fim, levantem a bandeira de paz.

A transmissão do Prêmio Kwai será diretamente pelo aplicativo. E você também vai poder conferir tudo no próximo sábado (02/10), logo após o Sabadou com Virginia, no SBT!