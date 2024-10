O “cometa do século” vai aproximar-se do ponto mais próximo da Terra no sábado

Apelidado de “cometa do século” por astrónomos e curiosos da astronomia, o cometa C/2023 A3, corpo celeste composto de poeira e gelo, tem viajado ao longo do sistema solar, prevendo-se que chegue ao ponto mais próximo da Terra (70 milhões de quilómetros) a partir de sábado, 12 de outubro.

Detetado pela primeira vez em 2003, pelos telescópios do Observatório Tsuchinshan (China) e do projeto ATLAS, o cometa passou perto do Sol com sucesso, sem se desintegrar, no final de setembro – um fenómeno conhecido como periélio -, podendo ser visível a partir de amanhã nos países do hemisfério norte.

Com uma cauda longa e brilhante, cujo comprimento equivale ao diâmetro de 42 luas, o corpo celeste, também chamado de Tsuchinshan-ATLAS, constitui um dos espetáculos astronómicos mais notáveis ​​dos últimos tempos, devido à sua alta luminosidade, aponta o “El País”. Ouvido pelo jornal espanhol, o astrónomo do Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias (IAC), Javier Licandro, assegura que, neste momento, o cometa “é muito mais brilhante do que Mercúrio”, que se encontra a 77 milhões de quilómetros da Terra.