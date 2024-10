Professora bêbada é presa após se envolver em acidente e tentar sair do local

Uma professora de 30 anos foi presa na noite deste sábado (19), após se envolver em um acidente de trânsito, no cruzamento das avenidas Guaporé com Rio de Janeiro, bairro Três Marias, na zona leste de Porto Velho. A mulher estava visivelmente embriagada, saiu do local sem prestar socorro às vítimas, mas foi detida por populares.

Segundo a ocorrência, a professora estava em um Fiat Uno e seguia pela Guaporé, quando correu a colisão com uma moto, que levava duas pessoas na rua Rio de Janeiro. A mulher deixou o local, sem dar apoio e socorro às vítimas, mas foi detida, já na rua Atlas, pela população, que acionou a PM.

Com a chegada dos policiais, a professora fez o teste do bafômetro e foi constatada embriaguez ao volante.

O condutor da moto também fez o teste, mas, apesar de haver constatação de álcool recebeu notificação de infração. Ele também não tem CNH.