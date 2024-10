Seis pessoas são presas após operação da PF desmanchar invasão de terras públicas no Acre

A Polícia Federal do Acre, em atuação conjunta com o Incra, Ibama e Polícia Militar, deflagrou a Operação Usurpare neste sábado (12), com o objetivo de combater a ocupação irregular de áreas especialmente protegidas e a exploração ilegal de recursos naturais.

Segundo a PF, as investigações que precederam a operação revelaram crescentes atividades ilegais de ocupação e desmatamento em assentamento do Incra no município de Acrelândia, no interior do Acre, que estavam expondo a perigo e integridade ambiental e o patrimônio público federal, mormente por estar acontecendo em área de proteção permanente do imóvel, que é área protegida por lei, insuscetível de exploração.

Na ação, seis pessoas foram presas por serem, supostamente, integrantes do movimento conhecido como Liga dos Camponeses Pobres (LCP), além da apreensão de 9 motocicletas e duas armas de fogo.

A autuação em flagrante dos envolvidos acontecerá na Superintendência de Polícia Federal, na capital.