Vídeo mostra momento em que caminhonete invade contramão e bate de frente com moto

Um acidente envolvendo uma caminhonete Mitsubishi Triton e uma motocicleta Honda Pop deixou dois homens feridos na tarde deste domingo, 13, em Xapuri, interior do Acre. O acidente ocorreu após a caminhonete ser flagrada transitando na contramão e colidir com a motocicleta, que transportava dois ocupantes. As vítimas da moto foram identificadas como Antônio Raimundo e Adilson.

Uma equipe do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros no local. Adilson, que conduzia a moto, sofreu fratura no pé direito, escoriações pelo corpo e uma pancada na cabeça. Ele foi encaminhado para exames, incluindo um raio-X. Segundo relatos, a colisão foi tão intensa que os dois ocupantes da moto foram arremessados a uma distância de aproximadamente dois metros.

O motorista da caminhonete, identificado como Deuciclei, foi detido por um sargento da Polícia Militar que estava à paisana no local. De acordo com as informações, Deuciclei apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro ao ser conduzido à delegacia.

O garupa da moto, Antônio Raimundo, sofreu apenas escoriações, e seu estado de saúde foi considerado estável. O motorista da caminhonete permanece detido, e o caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

