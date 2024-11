Asfalto em rodovia no interior do Acre ameaça ceder e preocupa moradores: “está afundando”

Moradores do município de Epitaciolândia, no interior do Acre informaram neste domingo (17), sobre uma preocupação com uma das principais rodovias.

Segundo informações, com o grande volume de chuvas recentes o asfalto no local, na BR-317, no KM 265, próximo a cidade, ameaça ceder e fechar totalmente a via.

“Está baixando aqui no Monte Santo. Avisa todo mundo. Está baixando o asfalto. Olha o monte de água do lado e do outro. É muita água, avisa para a galera”, diz o proprietário da publicação.

A Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre publicou uma nota nesta tarde falando sobre o ocorrido e pede para que caminhoneiros evitam trafegar no local temporariamente.

Veja a nota:

“Em razão das fortes chuvas, houve um rompimento parcial no KM 265, na BR-317/AC, o qual parte do acostamento cedeu. Pedimos a todos os caminhoneiros que evitem passar TEMPORARIAMENTE enquanto nossas equipes seguem até o local para realizar as devidas manutenções.

ASCOM/DNIT/AC”