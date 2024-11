Atrasados do Enem: candidato chega 3 minutos após fechamento dos portões em Rio Branco

Os portões dos locais de prova do Enem 2024 fecharam pontualmente às 11h em todo o Acre. Em uma faculdade particular de Rio Branco, pelo menos três candidatos chegaram após o fechamento do portão.

Sebastião Ferreira, chegou três minutos depois do fechamento dos portões, e nada pôde fazer. Ele conta que se confundiu com os horários.

“Houve uma confusão dos horários, achei que o portão fechava às 11h30, mas é isso, vida que segue, é mais do que uma prova, tentar ano que vem”, disse.

O rapaz revelou, ainda, que tentaria vaga em uma graduação na área da saúde. Apesar de adiado, ele disse que manterá o sonho vivo.

“O sonho não acabou, é uma prova, é claro, a gente sabe, mas ano que vem tem outra”, afirmou.

Veja o vídeo.