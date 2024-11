Brasil encerra 2024 melancólico em empate com Uruguai e mal na tabela

Em Salvador, o Brasil lutou do começo ao fim, mas só empatou com o Uruguai por 1 a 1, nesta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A Celeste abriu o placar com Valverde, mas Gerson empatou com um golaço.

O ano foi melancólico. Ao todo, foram seis vitórias, sete empates e uma derrota em 2024.

O Brasil despencou na classificação e agora está na quinta posição, 18 pontos. O Uruguai é o vice-líder, com 20 pontos.

O Brasil volta a campo contra a Colômbia em data prevista para o dia 20 março de 2025. O próximo jogo da Celeste será contra a Argentina na mesma data.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, mas com poucas chances claras para ambos os lados. O Brasil teve mais posse de bola, mas novamente sofreu com a marcação frouxa, principalmente na entrada da área.

Raphinha tentou da entrada da área, e Valverde respondeu. No último lance a etapa inicial, na melhor chance brasileira, Igor Jesus cabeceou após cobrança de escanteio, mas Rochet defendeu.

No segundo tempo, Vini Jr teve boa chance logo nos primeiros minutos, a bola passou perto, mas foi direto para fora. Aos 10 minutos, Valverde, que já tinha tentado, superou a marcação, arriscou de fora da área e acertou o canto esquerdo de Éderson, 0 a 1.

Dorival Júnior logo mexeu no time e colocou Luiz Henrique e Gabriel Martinelli nas vagas de Igor Jesus e Abner. Bem ofensivo, mas meio desorganizado, o Brasil forçou no ataque. Aos 16′, Raphinha cruzou da esquerda, a defesa afastou, mas a bola sobrou para Gerson, que empatou com um golaço de primeira, 1 a 1.

O Brasil lutou até o fim, mas não conseguiu furar a defesa uruguaia novamente para buscar a vitória. “Fizemos o que era possível para buscar a vitória. Mas o futebol é isso aí, ele pune a gente. Mas temos que sair com a cabeça erguida. Terminamos o ano com um ponto importante”, declarou Raphinha na saída do gramado.

Confira os gols da partida