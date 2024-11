CNU: divulgados os resultados da revisão de Títulos; veja

O Concurso Nacional Unificado (CNU) está em andamento e novos resultados foram divulgados nesta terça-feira, 19 de novembro!

A Fundação Cesgranrio, organizadora do certame, disponibilizou em sua página oficial o resultados dos pedidos de revisão das notas dos Títulos.

É importante destacar que esta é a última etapa antes da divulgação do resultado final do certame, previsto para acontecer na próxima quinta-feira, 21 de novembro.

Veja as últimas datas do cronograma oficial:

Para acessar os resultados dos recursos dos Títulos, os candidatos deverão entrar na área do candidato, no site da Fundação Cesgranrio, e clicar em “Resultados e Convocações”, conforme consta na imagem abaixo:

Clique aqui para conferir o resultado dos recursos dos Títulos!

Panorama do CNU

O CNU oferta 6.640 vagas de níveis médio e superior de formação para 21 órgãos e entidades do Executivo Federal.

As oportunidades estão distribuídas em 8 blocos temáticos, segmentados conforme mostrado abaixo:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Os aprovados no certame receberão salários iniciais que variam entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

As avaliações foram aplicadas no dia 18 de agosto, em 228 municípios e mais de 2,1 milhões de candidatos se inscreveram. No entanto, segundo o MGI, mais de 40% dos inscritos não compareceram às provas.

CNU – Nova edição em 2025?

Recentemente, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) enviou convite para adesão ao novo CNU a diversos órgãos do Poder Executivo Federal. O certame está previsto para acontecer em 2025.

Além disso, o MGI já se movimenta para estabelecer regras para a contratação da banca organizadora do CNU 2025. Vale lembrar que a primeira edição do CNU, ainda em andamento, oferta 6.640 vagas imediatas e terá seu resultado final divulgado em novembro de 2024. A previsão é que os aprovados ingressem no serviço público no início de 2025.

Até o momento, alguns órgãos rejeitaram a participação no certame, como é o caso do Ibama, Susep e CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear), enquanto outros manifestaram intenção em participar, como por exemplo a Fundaj (Fundação Joaquim Nabuco).