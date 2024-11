Colégio Militar Dom Pedro II publica edital com novas vagas para alunos; saiba como se inscrever

O Colégio Militar Dom Pedro II, de Cruzeiro do Sul, interior do estado do Acre, abriu novo edital com 60 vagas para alunos que vão cursar o 6º ano e buscam ingressar na instituição no ano letivo de 2025. A divulgação do documento foi feita nesta quarta-feira (6) por meio de publicação no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE).

O período de inscrição tem seu início no dia 25 de novembro, se estendendo até o dia 29 do mesmo mês, às 18h. As provas escritas para os selecionados ocorrem já no mês de dezembro, no dia 15, com a classificação definitiva sendo divulgada no dia 30 de dezembro.

As vagas do certame são destinadas, em sua maioria, para dependentes de militares, sendo 30 delas para este grupo. Outras 15 para pessoas que estejam residindo até dois quilômetros de distância da instituição de ensino, 10 para pessoas que tenham ações afirmativas de baixa renda, três para pessoas com deficiência e apenas duas para ampla concorrência.

Para maiores informações acerca de todas as etapas do processo seletivo, basta conferir o trecho do Diário Oficial do Estado no documento abaixo: