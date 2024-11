Concurso Polícia Federal: veja tudo o que se sabe sobre o edital

Um novo concurso Polícia Federal é aguardado com expectativa pelos concurseiros e o Direção Concursos reuniu nesta matéria tudo o que se sabe a respeito do próximo certame!

A expectativa é que o certame seja realizado em 2025 e contemple vagas para os cargos de Agente, Escrivão, Delegado, Perito, Papiloscopista e carreiras administrativas.

Confira, a seguir, as informações mais recentes a respeito do concurso Polícia Federal e acelere sua preparação para essa oportunidade!

Lewandowski pressiona MGI por autorização

Durante encontro com o Presidente Lula para discutir ações de combate ao crime organizado no Brasil, em outubro de 2024, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, dirigiu uma queixa à ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, também presente no evento, pela demora em autorizar o certame.

De acordo com o ministro, o déficit de, aproximadamente, 2 mil policiais tem impactado negativamente as atividades da instituição. A expectativa é que o novo certame recomponha o quadro de servidores para que o efetivo passe de 13 mil para 15 mil policiais.

“O Dr. Andrei Rodrigues [Delegado-Geral da PF] está aqui presente e nós encampamos esse reclamo da Polícia Federal, que já teve um efetivo de 15 mil homens. Hoje, nós estamos com cerca de 13 mil homens, até menos, considerando os administrativos, e o concurso não abre. Vou veicular uma queixa do Andrei Rodrigues, ‘Só para o ano que vem?’”, destacou o ministro Lewandowski.

Pedido de autorização

Em maio de 2024, o Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou ao Direção Concursos que enviou ao Ministério da Gestão e Inovação o pedido de autorização para realização de novo concurso público da Polícia Federal.

Na ocasião, foram solicitadas 2.544 vagas, distribuídas entre os seguintes cargos:

1.115 cargos de Agente;

364 cargos de Escrivão;

⁠261 cargos de Delegado;

⁠57 cargos de Perito;

⁠13 cargos de Papiloscopista; e

734 cargos de carreiras Administrativas.

A expectativa é que o certame seja autorizado e seu edital seja publicado em 2025. De acordo com o presidente da Fenapef (Federação Nacional dos Policiais Federais), Marcus Firme, os esforços estão sendo realizados para que a seleção ocorra ainda no mandato do atual Presidente da República, ou seja, até o ano de 2026.

Próximo edital deve aceitar tecnólogo

O presidente da Fenapef também explicou que o próximo concurso público ainda deve aceitar o curso de tecnólogo como requisito de nível superior.

Isso porque a Lei Orgânica menciona o fim da aceitação do curso tecnólogo como comprovação de nível superior para ingresso no cargo. Marcus Firme ressaltou que, dificilmente, a nova regra passaria a vigorar já no próximo concurso público, devido ao pouco espaço de tempo entre a publicação da norma e a abertura do certame.

“Mesmo que fique da forma como está lá [na minuta de Lei Orgânica], dificilmente valeria para o próximo concurso, porque não dá tempo de andar. Isso tem que passar pelo governo federal – Ministério da Justiça, Ministério da Gestão e Inovação, Casa Civil – e somente depois, o Presidente enviaria para o Congresso Nacional”, explicou o dirigente.

Lei orgânica da PF

A Lei Orgânica da carreira está em elaboração, no entanto, o texto tem gerado descontentamento entre a classe, já que foi produzido sem a participação das entidades sindicais, o que acabou gerando a rejeição da minuta pelos sindicatos dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Conforme explicou o presidente da Fenapef, o texto apresentado não correspondeu às demandas da categoria e à realidade vivenciada pelos servidores.

“Esperou-se, inicialmente, que as entidades de classe seriam chamadas para um amplo debate visando ajudar na construção do texto ainda durante o ano de 2023, quando o diretor-geral já falava na elaboração da minuta. Ocorre que, mesmo diante de solicitações feitas pela Fenapef, o texto foi redigido sem consulta à categoria”, destacou o dirigente.

Salários do Concurso Polícia Federal

Em maio de 2024, a Câmara dos Deputados aprovou reajuste salarial para servidores da Polícia Federal. O aumento será concedido de forma escalonada até 2026, com a primeira parcela paga a partir de agosto de 2024.

Para os cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista os salários iniciais ficarão:

Agosto/2024: R$ 13.900,54;

Maio/2025: R$ 14.164,81; e

Maio/2026: R$ 14.710,10.

Já para os cargos de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal Federal, os valores iniciais do subsídio serão:

Agosto/2024: R$ 26.300,00;

Maio/2025: R$ 26.800,00; e

Maio/2026: R$ 27.831,70.

Concurso PF Administrativo também é aguardado

De acordo com fontes ouvidas pelo Direção Concursos, o concurso para a área adminsitrativa da Polícia Federal é tido como “certo”. Assim, cresce a expectativa pela autorização do certame ainda em 2024.

O último pedido de concurso para a área administrativa solicitou o provimento de 789 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Nível médio

Agente Administrativo: 626 vagas

Nível superior

Administrador: 26 vagas

Arquivista: 9 vagas

Assistente Social: 13 vagas

Bibliotecário: 1 vaga

Contador: 9 vagas

Economista: 3 vagas

Enfermeiro: 3 vagas

Estatístico: 4 vagas

Farmacêutico: 2 vagas

Médico: 70 vaga

Nutricionista: 1 vaga

Psicólogo: 6 vagas

Técnico em Assuntos Educacionais: 13 vagas

Técnico em Comunicação Social: 3 vagas

É importante mencionar, ainda, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou ao Direção Concursos que solicitou autorização para realização de um novo certame para Delegados, Agentes e Psicólogos, com a seguinte segmentação:

22 vagas para Delegado

585 vagas para Agente

195 vagas para Psicólogo

No entanto, a expectativa é que o certame seja autorizado somente em 2025 por questões orçamentárias.

Resumo do concurso Polícia Federal