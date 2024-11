Deputado do Acre pede audiência com Jojo Todynho após polêmica sobre campanha de Lula

O deputado federal Roberto Duarte, do Republicanos, protocolou um requerimento solicitando uma audiência pública com a influenciadora digital Jojo Maronttinni, conhecida como Jojo Todynho.

O objetivo da audiência é apurar a denúncia feita pela artista durante uma entrevista ao podcast Brasil Paralelo, onde afirmou ter recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a chapa Lula/Alckmin nas eleições presidenciais de 2022.

De acordo com Duarte, caso o pagamento mencionado não tenha sido registrado na prestação de contas da campanha, isso poderia ser caracterizado crime eleitoral.

O requerimento (nº 61/2024) foi apresentado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados e aguarda a definição da data para a realização da audiência.

PT rebate acusação

Após a publicação da matéria, a assessoria do PT entrou em contato com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, negando as declarações de Jojo Todynho: