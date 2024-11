Dois dos seis detentos que fugiram de presídio em Rio Branco são recapturados em Cruzeiro do Sul

Dois dos seis detentos que haviam fugido do Complexo Penitenciário de Rio Branco, em um incidente registrado na madrugada de 4 de novembro, foram recapturadas em Cruzeiro do Sul.

Francisco Barbosa de Souza e Leandro Nunes de Moura foram localizados em uma residência no bairro Remanso, após um trabalho de inteligência e atuação de várias forças de segurança.

As ações de buscas foram coordenadas pela Polícia Militar, com a participação dos grupos Rondas Ostensivas Táticas Móveis (Rotam) e Grupamento de Intervenção Tática Ofensiva (Giro), além da Polícia Federal, Polícia Penal e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), que realizaram uma operação conjunta para capturar os fugitivos.

Ambos estavam entre os seis detentos que escaparam da Unidade de Recolhimento Provisório do Complexo Penitenciário de Rio Branco, após quebrarem a estrutura da parede do pavilhão B.

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) segue em busca dos outros quatro fugitivos ainda foragidos.

O caso continua sendo investigado pelas autoridades.

Nota pública

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa a recaptura de Francisco Barbosa de Souza e Leandro Nunes de Moura, na noite desta quinta-feira, 14.

Os fugitivos foram encontrados em uma residência no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, após um trabalho integrado entre as forças de Segurança do Estado, com informações coletadas pela inteligência e com atuação da Polícia Militar, por meio dos grupos Rondas Ostensiva Tático Móvel (Rotam) e Grupamento de Intervenção Tática Ofensiva (Giro), Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e Polícia Penal, por meio da Divisão Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe).

Os presos estavam foragidos desde a madrugada da segunda-feira, 4, da Unidade de Recolhimento Provisório do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Seguem ainda foragidos:

– Altevir de Araujo da Silva;

– Talisson de Souza Gama;

– Ítalo de Andrade Lima;

– Ramisses da Silva Feitosa.

Marcos Frank Costa

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária