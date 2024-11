Eliezer mostra rostinho de Ravi, filho com Viih Tube; veja

O influenciador Eliezer, 34, publicou algumas fotos do rostinho do recém-nascido Ravi, que nasceu no dia 11 de novembro, fruto do relacionamento dele com Viih Tube, 24.

Eliezer mostrou que o pequeno já é expressivo, e na legenda da uma das fotos, até escreveu: “O que está acontecendo, meu Deus? Estava gostando mais da barriga da mamãe”, como se fosse o pensamento de Ravi, enquanto ele fazia careta. No feed do Instagram, Eli também publicou algumas fotos ao lado de Ravi e de Lua, 2. “A foto mais linda do meu feed. Meus filhos!”, escreveu ele na legenda da publicação. Nesta quarta-feira (20), Viih Tube contou que o pequeno Ravi sofreu complicações respiratórias durante o parto, e que seria levado para a UTI. Porém, antes de ir ao local, o bebê foi levado para os braços dela, e melhorou na mesma hora. “Esse foi o momento mais lindo que eu vivi no parto […] Quando [a pediatra] colocou ele no meu colo, simplesmente os sinais dele começaram a voltar, a melhorar. Ele sentiu minha pele, o calor, o meu coração que ele ouviu por nove meses na barriga, sentiu a mãe, a minha voz e literalmente foi melhorando”, contou Viih.