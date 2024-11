“Elio”: nova animação “soará de um jeito que a Pixar nunca fez”; entenda

O produtor da Pixar, Jonas Rivera, deu spoilers da trilha sonora de “Elio”, a nova animação da Pixar que chega aos cinemas em 2025. Em entrevista à CNN, Rivera citou que o design de som do filme, soará de um jeito que o estúdio nunca fez antes. Confira mais detalhes abaixo.

Em sua fala, o produtor cita o que almejavam com os visuais do filme e como eles estarão intrelaçados com a parte sonora da trama. “Primeiro, eu vou começar com os visuais. Queríamos fazer algo que nunca vimos no espaço e com alienígenas”, explica.

“Então, as cores e o design parecem completamente novos e frescos e, sonoramente, queríamos fazer o mesmo com a música e com as canções. E até o design de som, há sons e vozes que soam de um jeito que nunca fizemos antes. Então, eu acho que a resposta é: surpresa. Queremos que você se sinta novo e surpreendido”, citou na sequência.

A nova animação foi anunciada em junho do ano passado e apresenta Elio, um garoto cheio de imaginação que, repentinamente, é levado por uma organização interplanetária composta por alienígenas de diferentes galáxias.

O produtor veio ao país para participar da 1ª edição da D23 no Brasil, evento para fãs da Disney, que aconteceu entre sexta (8) e domingo (10). Por lá, ele ainda participou de outros painéis, inclusive um especial sobre “Toy Story”, em celebração aos 30 anos da franquia, que teve seu primeiro filme lançado em 1995.Sobre a sua primeira vinda ao país, Jonas ainda citou: “Eu amo. É tão bonito. As pessoas estavam dizendo: “Ah, a chuva”, e eu falei: “Eu amo a chuva, na Califórnia não chove há séculos!”, então é tão bom. As pessoas são calorosas, amigáveis, parecem realmente amar a Disney, animação e a Pixar. Então, nos sentimos em casa, eu adoro”, confessou.