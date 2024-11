Gasoduto explode na Venezuela e deixa ao menos cinco feridos

Uma explosão em gasoduto na Venezuela deixou ao menos cinco pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (11).

O gasoduto é de responsabilidade da empresa estatal PDVSA, que confirmou a explosão. O acidente foi registrado em Punta de Mata, no estado de Monagas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o tamanho do incêndio. Organizações da indústria do petróleo, Proteção Civil, Guarda Nacional Bolivariana, Bombeiros do estado de Monagas e da PDVSA estão no local desde o momento em que o incidente foi relatado.

A PDVSA confirmou que cinco trabalhadores foram atendidos em centros de saúde devido à explosão. Não foram divulgados a gravidade de seus ferimentos, nem o estado de saúde atual deles.

Na nota, a PDVSA afirma que investiga as “estranhas circunstâncias do incidente, que o caracterizam como um ataque à nossa indústria.” A equipe da empresa ainda trabalha para controlar o incêndio.