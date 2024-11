Homem é esfaqueado após mulher dizer que quase foi estuprada por ele no interior do Acre

Alex Vieira Ferreira, 25 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (24), em uma propriedade rural localizada em um ramal do município de Capixaba, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Alex estava dentro de uma residência com uma mulher ainda não identificada, quando, de repente, ela saiu da casa com uma faca em punho, gritando que havia esfaqueado Alex, após ser vítima de uma tentativa de estupro, conforme relatado por ela.

Populares que passavam pelo ramal perceberam a situação crítica de Alex, que apresentava um ferimento grave na coxa, causado por uma faca, com sangramento ativo devido ao rompimento da veia femoral. Eles o colocaram em um carro e o levaram à Unidade de Saúde Mista Idelfonso Cordeiro, em Capixaba, onde recebeu os primeiros atendimentos antes de ser transferido às pressas para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

A Polícia Militar foi acionada e, com base nas informações fornecidas pela mulher, escoltou Alex na ambulância até o hospital. Para a polícia, Alex afirmou que estava sendo acusado injustamente e admitiu ter furtado uma espingarda da mulher, o que teria motivado o ataque com a faca.

A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Capixaba, onde prestou depoimento e apresentou a acusação contra Alex. O caso possui duas versões: uma de tentativa de estupro e outra de furto de uma espingarda. Ambas as motivações estão sendo investigadas pela Polícia Civil.