Homem morre afogado em praia durante lua de mel

Marlos Andrews, de 35 anos, morreu, na última terça-feira (19/11), após se afogar na Praia do Futuro, em Fortaleza. Curitibano, ele estava em lua de mel na capital cearense, de acordo com o g1. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM/CE), o homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O CBM/CE informou que salva-vidas observaram movimento de pessoas na água por volta das 16h da terça-feira. Eles socorreram a vítima, que já estava desacordada e sendo carregada por populares, e realizaram primeiros socorros. Segundo a corporação, ele estava no grau mais grave de afogamento, em parada cardiopulmonar.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil do estado (PC/CE) “apura as circunstâncias”. Ainda, que “equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Polícia Militar do Ceará (PM/CE) também foram acionadas para a ocorrência” e que a Delegacia do 15° Distrito Policial é a unidade à frente do caso.

Marlos era guitarrista de duas bandas curitibanas: Vamonos, de punk rock, e Kataya, de Reggae. No stories do Instagram da Kataya, publicados na quinta-feira (21/11), um dos membros se pronunciou em vídeo, em nome da banda, agradecendo às pessoas que ajudaram em uma vaquinha para transferir o corpo do músico do Ceará ao Paraná: “O corpo dele foi liberado pelo IML já hoje cedo e hoje ainda ele chega em Curitiba”. Não há informações sobre o velório.

A banda também agradeceu as mensagens de carinho, informando que “a quantidade de comentários e mensagens que vocês têm deixado para ele só mostra o quanto ele era um cara muito amado, muito querido por todo mundo”. Uma homenagem também havia sido publicada na quarta (20/11), um dia depois da morte: “Hoje o dia amanheceu sem o nosso ídolo… Nosso irmão”.

A banda Vamonos também publicou, na última quinta-feira (21/11), uma série de fotos e vídeos com o músico que morreu afogado. “Acho que nenhum de nós encontrou palavras ainda pra descrever tamanha dor”, diz o post. “O Marlos foi muito mais que um integrante da Vamonos, foi um mentor, um irmão que a vida nos trouxe (…). Ainda não dá pra acreditar que não vamos gravar na próxima terça aqui em casa.”

A irmã de Marlos contou ao g1 que o rapaz visitava Fortaleza pela primeira vez e voltaria para Curitiba no dia seguinte à morte. Ele estava com a esposa, com que comemorava casamento oficializado no último dia 8 de novembro. A irmã disse que a esposa havia pedido para que, neste último dia de viagem, eles ficassem no hotel, mas o rapaz teria insistido para visitar a praia.