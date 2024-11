Influenciadora choca ao fazer revelação mórbida: “Fumar meu pai morto”

Rosanna Pansino causou um alvoroço na web, ao fazer uma revelação mórbida, envolvendo a morte de Michael Reardon, conhecido como Papa Pizza. O pai da influenciadora americana faleceu em 2019, depois de perder a luta contra a leucemia.

Recentemente, Pansino estreou o Rodiculous Podcast e surgiu fumando maconha que cultivou em um pote com as cinzas de Reardon. Com o título de “Smoking My Dead Dad”, “Fumando Meu Pai Morto”, em português, a influencer quis chamar atenção para como as pessoas lidam com o luto da perda de entes queridos.