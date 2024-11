Líder religioso que diz incorporar espírito do Dr. Fritz é preso por suspeita de crimes sexuais

A Polícia Civil da Bahia prendeu, na manhã deste sábado (9), o líder religioso do templo Amor Supremo Kléber Aran Ferreira da Silva, de 50 anos. Ele diz incorporar o espírito do médico alemão Adolph Fritz, conhecido popularmente como Dr. Fritz, responsável por tratamentos e cirurgias espirituais, e se aproveitava da fragilidade das pessoas para cometer crimes de importunação, abuso e violação sexual.

Kléber Aran foi preso durante um evento aberto ao público, em que seriam realizadas supostas cirurgias e tratamentos espirituais. Conforme a polícia, o homem é investigado por delitos cometidos contra três mulheres.

O mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador foi cumprido por equipes do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) da Polícia Civil no bairro da Pituba, onde fica o templo do Amor Supremo.

Ainda segundo a polícia, Kléber Aran tinha vários endereços, pois promove atos religiosos dessa natureza em cidades como Manaus (AM), São Luiz (MA), Maceió (AL) e Aracaju (SE). Nas redes sociais, ele se apresenta como médium e divulga cursos de iniciação à mediunidade.

O acusado passará por exames de lesão corporal e está à disposição da Justiça.

Histórico

Em setembro do 2020, o Ministério Público recebeu relatos de quatro pessoas, das quais três eram mulheres, todas da capital baiana. A polícia não confirmou se essas três pessoas são as mesmas que procuraram o órgão estadual há pouco mais de quatro anos. Na época, a defesa de Kléber Aran disse que as acusações eram falsas.