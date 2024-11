Mãe de adolescentes engravida de gêmeas aos 42 anos na troca de DIU

Aos 42 anos, a advogada Juliana Almeida, que é mãe de duas adolescentes e achava que já tinha “passado por todos os ciclos”, engravidou de gêmeas durante o período em que ficou sem método contraceptivo, para realizar o procedimento de troca de dispositivos intrauterinos (DIUs). O relato de parto dela, contado em um post do Instagram, soma centenas de comentários.

No vídeo, a moradora de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, juntou registros ao lado do marido, Leonardo Roncon, e das filhas mais velhas durante a gestação (veja abaixo). Há também desabafos, fotos do teste de gravidez positivo, o momento da revelação do sexo das gêmeas e até imagens do ultrassom de Sara e Clara.

