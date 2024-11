Megan Fox anuncia gravidez do 1º filho com Machine Gun Kelly

A atriz Megan Fox, 38, anunciou, nesta segunda-feira (11), que está grávida do primeiro filho com o rapper Machine Gun Kelly, 34. A artista já é mãe de três filhos: Noah, 10, Bodhi, 9, e Journey, 6, frutos do relacionamento com o ator Brian Austin Green. Em 2023, ela divulgou que havia sofrido um aborto espontâneo.

Em uma publicação em seu perfil no Instagram, Megan Fox posa com a barriguinha de grávida e escreve: “Nada está realmente perdido. Bem-vindo de volta”. Apesar de não aparecer no registro, Machine Gun Kelly é marcado na foto. Em um livro de poesia divulgado em 2023, Megan Fox descreveu um aborto espontâneo sofrido. Conforme publicação da revista People, em dois poemas, a atriz cita um exame de ultrassom realizado com 10 semanas de gestação. “Eu quero segurar a sua mão, ouvir sua risada”, diz ela. Na sequência, sugere que a criança tenha sido retirada da mãe. “Agora, eu tenho que te dizer adeus […] Enquanto eles arrancam você das minhas entranhas”, acrescenta. “Pagarei qualquer preço”, escreve Fox. “Diga-me, por favor, qual é o resgate para a alma dela?”, finaliza. Megan Fox estão juntos, entre idas e vindas, desde 2020.