Mulher pula de carro durante briga com o marido e morre atropelada

Uma mulher de 52 anos morreu atropelada por um ônibus na madrugada da última sexta-feira (8/11), após pular de um carro em movimento na Avenida Luciano de Bona, em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo.



Segundo o boletim de ocorrência, obtido pelo Metrópoles, a mulher estava em uma discussão com o marido em um carro de aplicativo. O motorista do veículo contou aos policiais que em um determinado momento a briga “se acalorou” e a vítima abriu a porta de trás do carro, jogando-se com o automóvel ainda em movimento.Após se jogar, a mulher foi atingida por um ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), que vinha na direção oposta.

Os policiais foram acionados, assim como o resgate. Ao chegarem ao local, as equipes já encontraram a vítima morta.

Ainda de acordo com o registro policial, não foi possível colher depoimento do marido da mulher, que a acompanhava no momento do ocorrido, devido “ao seu estado emocional e de embriaguez”.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Peruíbe.

Em nota, a EMTU lamentou o acidente e informou que o motorista do ônibus “prontamente parou o veículo” e acionou o Samu para a ocorrência, assim como a Polícia Militar. A empresa se colocou à disposição da investigação.