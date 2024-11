Murillo Shooow, painéis e oficinas; veja a programação do último dia de Gamecon

O terceiro e último dia de Gamecon Acre 2024 acontece painéis, palestras, mostra competitiva de jogos da Amazônia Legal, oficina de cosmaker e bate-papo com Murillo Shooow, narrador e apresentador de eSports.

Das 9h às 10h acontece o painel “Todo mundo joga”, com Ana Paula Rocha, CEO da Aceleralab, Philipp Bomm, CEO da Gamewise, Theo Azevedo, fundador e CEO da Theogames.

Das 10h às 11h, acontece o painel “Influência no mundo dos games” com Ana Xisdê, apresentadora, atriz e criadora de conteúdo, e Murillo Shooow, narrador e apresentador de eSports.

O painel Board Games no Brasil acontece às 11h com Philipp Bomm, Peterson Rodrigues, CEO da D20 Culture e Lorena Belloti, produtora executiva na DOFF.

A palestra “A cultura nerd no Acre” acontece às 14h com Hecton Magalhães, presidente da Associação dos Nerds do Acre (ANAC).

A palestra “Futuro do Trabalho” acontece às 15h, com Marcelo Minutti, professor, mentor, pesquisador e fundador da INLABS.

Já no final da tarde, às 16h, acontece o bate-papo com Murillo Shooow, com a apresentadora Bárbara Gutierrez e o Meet&Greet acontece às 16h30.

Às 17h acontece o concurso de apresentação cosplay. A partir das 18h acontece a divulgação dos vendedores da Mostra Competitiva de Jogos da Amazônia Legal.

Assista a transmissão ao vivo: