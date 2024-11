Nelson Sales é cotado para ser secretário de Saúde na gestão de Gerlen Diniz, em Sena Madureira

O ex-deputado estadual Nelson Rodrigues Sales é o nome mais cotado para ser secretário de Saúde na administração do futuro prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP). Durante as Eleições deste ano, Nelson teve papel fundamental já que foi um dos coordenadores da campanha de Gerlen rumo à Prefeitura de Sena.

O anúncio ainda não foi feito oficialmente pelo prefeito eleito, mas tudo indica que o martelo já está batido. Ao participar de um evento e se referir a Nelson Sales, Gerlen destacou: “Cumprimentar Nelson Sales, o nosso futuro secretário de Saúde”.

Se realmente for confirmada tal informação, a Saúde terá em seu comando alguém com experiência na área, visto que, Nelson já exerceu essa mesma função na gestão do ex-prefeito Nilson Areal e, por sinal, fez um trabalho destacado.

Vale lembrar também que Gerlen Diniz e Nelson Sales foram colegas de parlamento à época em que exerceram o mandato de deputado estadual.

Atualmente, Nelson exerce função no Governo do Estado.