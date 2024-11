Pacha Festa 2024: celebração cultural e música latina prometem agitar Rio Branco em dezembro

A Pacha Festa, um dos momentos mais aguardados do Festival Pachamama – Cinema de Fronteira, retorna em grande estilo no dia 14 de dezembro, na Casa do Rio, em Rio Branco.

Com início às 21h, a festa promete uma noite vibrante, repleta de música, dança e cultura latino-americana.

Entre as atrações principais está a Banda Sobre Cuerdas, diretamente de La Paz, Bolívia, trazendo um show que mistura clássicos da música latina, como Cariñito e Carnaval, de Celia Cruz, e ritmos contagiantes como salsa, cumbia e merengue.

A abertura fica por conta do Trio Remanso, liderado por Camila Cabeça, com um repertório de carimbó, brasilidades e latinidades que vai aquecer os ânimos dos participantes.

Para garantir que ninguém fique parado, DJ Malu, anfitriã da Pacha Festa desde a sua primeira edição, assume as pick-ups com seus sets energéticos. A noite se encerra com Crellier, que promete levar os convidados à pista até o último minuto.

O evento, que é uma celebração da diversidade cultural da América Latina, é parte do Festival Pachamama e reforça o espírito de integração entre os povos da região. Não há dúvida de que será uma noite memorável para os amantes de boa música e cultura.