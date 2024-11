Rodrigo Aiache reúne colegas do Alto Acre e apresenta propostas para ampliar o suporte ao advogado do interior

Com o objetivo de apresentar propostas de campanha para os advogados que moram em Xapuri, o líder da Chapa 7, que concorre à reeleição da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), Rodrigo Aiache, se reuniu com colegas durante um almoço, nesta quarta-feira, 06. Ele aproveitou para expor ideias para o Alto Acre, como a criação de comissões de Prerrogativas, da Mulher Advogada e a abertura de uma representação da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre.

Acompanhado da candidata a copresidente da Seccional, Thaís Moura, do ex-presidente e candidato a conselheiro federal, Marcos Vinícius, Rodrigo Aiache disse ser o momento oportuno para debater o futuro da advocacia, compartilhando as ideias, além de realizar um balanço do atual mandato. A visita se estende a Brasileia e Epitaciolândia para pedir o voto dos profissionais e para reencontrar amigos.

“No nosso mandato, a principal bandeira é oferecer maior suporte ao advogado, por isso já criamos a Subseção do Alto Acre. Agora, é necessário ampliar ainda mais a estrutura, investindo mais no suporte aos colegas. Já mostramos que temos compromisso e temos como ideal a luta pelo respeito à profissão. Agora, nossa luta é contra a campanha divisionista”, detalhou o presidente da OAB/AC.

Rodrigo Aiache busca demonstrar a importância da confiança no trabalho executado, apontando o atendimento de mais de 80% das promessas feitas em 2021, derrubando os ataques feitos por meio de veiculação de falsas informações divulgadas pela oposição.