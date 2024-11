“Round 6”: protagonista tenta acabar com jogos em novo trailer da 2ª temporada

Protagonista da série “Round 6”, Seong Gi-hun tenta acabar com o jogo mortal no novo trailer da segunda temporada da produção. O próximo capítulo da história estreia em 26 de dezembro no catálogo da plataforma de streaming Netflix.

Interpretado pelo vencedor do Emmy Lee Jung-jae, Gi-hun, que prometeu vingança no final da primeira temporada, está de volta aos jogos. No novo trailer, o personagem tenta encontrar maneiras de acabar com as brincadeiras que desafiam a sobrevivência dos jogadores (veja abaixo). Além do trailer, a plataforma divulgou um novo pôster da série, a qual mostra os personagens em um carrossel. Os atores Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo também voltam à série. Já Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an estreiam no elenco. “Round 6” será encerrada na terceira temporada, que tem previsão de lançamento para 2025. Lançada em 2021, a primeira temporada de “Round 6” conquistou o mundo ao seguir um grupo de pessoas em busca desesperada de dinheiro que entra em uma série de jogos infantis com resultados mortais. A série também fez história no Emmy Awards, ao se tornar a primeira produção não falada em inglês a ser indicada ao prêmio de Melhor Drama, em 2022. O sucesso da série levou à criação de um reality show derivado, “Round 6: O Desafio“, que teve a participação do brasileiro Phill Cain, finalista da competição. Assista ao novo trailer da 2ª temporada de “Round 6”: