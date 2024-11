Serviço de emissão de identidade e atendimento eletrônico serão paralisados nesta semana; entenda

A Polícia Civil do Acre publicou uma nota no último sábado (9), informando a população sobre a paralisação temporária nos atendimentos eletrônicos e digitais do sistema do Instituto de Identificação da instituição.

Segundo o informativo, o trabalho será interrompido nesta segunda e terça-feira (11 e 12), e neste período não será ofertado nenhum serviço, inclusive os voltados para Carteira de Identidade.

“Esclarecemos que nossa equipe técnica está mobilizada e trabalhando imensamente para reestabelecer o funcionamento dos sistemas o mais rápido possível”, destaca a nota.

O diretor do IDPOL, Júnior César, pede a compreensão da população e afirma que a entidade se coloca a disposição para sanar eventuais dúvidas.

Veja a nota: