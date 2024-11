Site pornô oferece R$ 1,4 milhão para Mike Tyson mostrar o bumbum

Mesmo que tenha perdido a luta contra Jake Paul, Mike Tyson ganhou uma grana alta e pode aumentar o valor se topar mostrar seu bumbum mais uma vez. O pugilista viralizou nas redes sociais ao aparecer com o traseiro nu durante a transmissão do evento.

Um site adulto afirma estar disposto a pagar US$ 250 mil, cerca de R$ 1,4 milhões, para que o lutador mostre a parte íntima mais uma vez em um show de webcam, por pelo menos uma hora.

Ao TMZ, o vice-presidente do CamSoda, Daryn Parker, disse que chegou a enviar uma carta com a proposta ao lutador. “Entendo que essa oferta pode estar muito longe do que você arrecadou na luta, mas sejamos realistas: talvez seja hora de pendurar as luvas”, diz um trecho.

Antes da luta contra Jake Paul, Tyson estava no vestiário enquanto respondia perguntas do repórter. Ele sai da entrevista e a câmera segue focada no atleta, que estava com os glúteos nus. O momento pegou a todos de surpresa, incluindo o filho do pugilista que fazia as perguntas no vestiário.