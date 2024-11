Thiago Servo pede na Justiça indenização milionária após pagar pensão para filha que não é dele

O ex-integrante da dupla Thaeme e Thiago, José Lázaro Servo, conhecido como Thiago Servo, entrou com uma ação indenizatória para recuperar mais de R$ 1 milhão que ele pagou como pensão alimentícia para uma criança que, mais tarde, foi comprovado não ser sua filha, além de todo o prejuízo e constrangimento causado ao longo da batalha judicial que enfrentou por 7 anos, que culminou na sua prisão em 2016. Ao todo o cantor pede na Justiça uma indenização de R$ 11,8 milhões.

Em entrevista ao portal LeoDias, o advogado de Thiago Servo, Otávio Figueiró, detalhou os motivos da ação, que inclui um pedido de R$ 11,8 milhões por danos morais e lucros cessantes. Segundo Figueiró, a prisão de Thiago e os mandados expedidos contra ele prejudicaram sua vida pessoal e profissional, o que o levou a ter que abandonar a competição do reality A Fazenda, da Record, para evitar uma prisão em rede nacional.

Segundo Figueiró, Thiago pagou pensão por um período prolongado, acumulando mais de um milhão de reais. “Esse dinheiro não volta para ele, porque a pensão não retroage. Ele ficou com vários mandados de prisão expedidos, o que o impediu de fazer shows”, explicou o advogado. Ele ainda relatou o impacto da situação na vida profissional do cantor, especialmente quando Thiago participou do reality show A Fazenda, da Record. Durante a competição, Servo foi obrigado a abandonar o programa devido a uma ordem de prisão: “O oficial de justiça foi até a porta da fazenda para prendê-lo, então ele saiu para não ser preso em rede nacional”

Além do prejuízo emocional, Figueiró destacou as perdas financeiras sofridas por Thiago, que não pôde realizar apresentações durante esse período. “Quando tinha mandado de prisão, o oficial de justiça ia com a polícia no show e o prendia, como aconteceu. Ele foi preso indevidamente por conta de uma pensão de uma filha que não é dele”, enfatizou.

A ação busca compensar Servo pelos lucros cessantes, ou seja, os ganhos que ele deixou de obter devido aos processos que impediram sua agenda de shows e outras atividades profissionais. Figueiró explicou: “Pedimos os lucros cessantes, que são o que ele deixou de ganhar por conta do prejuízo causado por essa ação infundada. Ele deixou de fazer shows, de trabalhar, de ganhar o dinheiro que poderia ter ganhado em A Fazenda, reality do qual, posteriormente, ele foi campeão”.

O advogado também mencionou a situação financeira da ex-companheira, que seria dona de uma rede de restaurantes pelo Brasil, o que indicaria uma possível capacidade de arcar com o valor da indenização. “O dano moral tem que ser compatível com a renda e o padrão de vida da pessoa. Sabemos que ela é uma pessoa que tem posses, então o valor da indenização e dos lucros cessantes será elevado”, afirmou.

Embora o valor pedido seja de R$ 11,8 milhões, o juiz ainda pode modificar a quantia final, e a outra parte terá direito de contestar.