Uninorte realiza simulação de incidente com várias vítimas para acadêmicos nesta segunda

O Centro Universitário Uninorte realizará uma simulação realista de um incidente com múltiplas vítimas, das 18h às 22h, no estacionamento do campus, nesta segunda-feira (11). A atividade integra o plano de ensino da disciplina de Urgência e Emergência em Enfermagem e visa treinar alunos para atendimento em situações críticas, aplicando o método START (Simple Triage and Rapid Treatment).

A ação contará com o apoio do Detran/AC para controle de trânsito e isolamento da área, e do Corpo de Bombeiros do Acre, que contribuirá com combate a incêndios e ambulância para suporte simulado.

