6 sucessos do PlayStation 5 (PS5) para começar 2025 em grande estilo

1. Avatar Frontiers of Pandora (PS5) — a partir de R$ 138

O Avatar Frontiers of Pandora consiste em um jogo de ação e aventura ambientado em um mundo aberto da Fronteira Ocidental de Pandora. No game, você joga em primeira pessoa na pele de Na’vi, uma criatura nativa sequestrada pela corporação militarista humana conhecida como RDA. Depois de 15 anos, você está livre para voltar ao seu lar e lutar para proteger Pandora contra o RDA.

O produto pode ser encontrado no site da Amazon em mídia física por R$ 138, com avaliação de 4,6 estrelas de 5. Nos comentários, os usuários elogiam a rapidez na entrega, o visual de Pandora, custo-benefício, gráfico realista e dizem que o jogo é viciante. Alguns compradores reclamam que o game tem uma história “genérica demais” e “parecida com Far Cry”.

Prós: rapidez na entrega; o visual de Pandora; custo-benefício; gráfico realista;

2. The Last of Us Part II (PS5) — a partir de R$ 199

Continuação do The Last of Us, o The Last of Us Part II venceu mais de 300 prêmios de Jogo do Ano. Esse jogo remasterizado foi desenvolvido por Naughty Dog e conta a história de Ellie e Abby com o modo de sobrevivência Roguelike, conhecido como “Sem Volta”. O game tem integração total ao controle do PS5 e gráfico em 4K. O jogo se passa cinco anos depois de uma jornada perigosa pelos Estados Unidos num cenário pós-pandêmico.

O produto está disponível no site da Amazon por R$ 199, com avaliação de 4,8 estrelas de 5. O game é elogiado pelo gráfico em 4K, experiência visual e história. Alguns usuários se queixam de que o CD chegou solto na embalagem.

Prós: gráfico em 4K; experiência visual; história;

Esse jogo é continuação do Marvel’s Spider-Man, no qual Peter Parker e Miles Morales se junto para salvar a cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e as pessoas que eles amam do vilão Venom. Em mundo aberto, é possível explorar a cidade voando com as teias de aranha e usar as habilidades de simbionte do Peter e os poderes bioelétricos de Miles para derrotar os inimigos. Com o áudio Tempest 3d AudioTech é possível identificar o som das teias, dos poderes e até mesmo o que os nova-iorquinos estão conversando.

É possível encontrar a mídia física do jogo no Mercado Livre por R$ 290. Nos comentários, os usuários elogiam a qualidade, jogabilidade, custo-benefício e gráficos do jogo. No entanto, alguns compradores se queixam de que o disco veio solto na caixa.

Prós: qualidade; jogabilidade; custo-benefício; gráficos;

4. Gran Turismo 7 (PS5) — a partir de R$ 244

O Gran Turismo 7 traz um modo campanha, no qual é possível comprar novos veículos, modificar, vender e pilotar em diferentes tipos de corrida. São mais de 420 carros jogáveis e com jogabilidade distinta, oferecendo uma sensação nova a cada uma das 90 pistas disponíveis no game. É possível ser um piloto competitivo, casual, colecionador, tuner, designer de visuais ou até um fotógrafo. Outros dois modos se destacam, como o Arcade e a Escola de Pilotagem.

O produto pode ser comprado no Mercado Livre por R$ 244, com avaliação máxima de 5 estrelas. Nos comentários, os compradores elogiam gráficos, jogabilidade, gameplay e custo-benefício. Por outro lado, alguns usuários reclamam da necessidade de fazer muitas microtransações para evoluir no game.

Prós: gráficos; jogabilidade; gameplay; custo-benefício;

5. EA Sports FC 25 (PS5) — a partir de R$ 260

Um dos jogos mais populares da última década e o game de futebol mais jogado no mundo, o EA Sports FC chega na versão de 2025 com destaque para os modos Pro Clubs e Ultimate Team. O Football Ultimate Team Rush permite que o jogador crie um time de futebol 5 com até três amigos. Também é possível jogar uma carreira feminina com um clube ou jogadora das cinco principais ligas do mundo.

O produto é vendido no Mercado Livre por R$ 260, com avaliação de 4,6 estrelas de 5, ou na por R$ 299, com 4,7 estrelas de 5. Nos comentários, os jogadores elogiam o conteúdo, gameplay, jogabilidade e gráfico. No entanto, alguns usuários reclamam da necessidade de fazer microtransações para evoluir no jogo e quantidade de bugs.

Prós: conteúdo; gameplay; jogabilidade; gráfico;

6. Astro Bot (PS5) — a partir de R$ 232

A nave-mãe (PS5) foi destruída e deixou o Astro e toda a tripulação de bots espalhados pelas galáxias. Viva uma experiência interplanetária com mais de 50 planetas para visitar desde praias arenosas e florestas verdejantes até vulcões escaldantes. Procure pelas mais de 150 lendas do PlayStation para comemorar os 30 anos de história do videogame.

É possível adquirir o produto na Amazon por R$ 232, com classificação de 4,9 estrelas de 5. Nos comentários, os usuários afirmam que o jogo é divertido, tem boa gameplay e músicas. Alguns compradores se queixam de que o CD chegou solto na caixa e do preço elevado.