Acidentes graves dispararam em 2024 no Acre; relembre os casos mais chocantes

Em 2024, o estado do Acre vivenciou uma série de tragédias no trânsito que abalaram a população e trouxeram à tona a necessidade de medidas mais efetivas para a prevenção de acidentes. Apesar de campanhas de conscientização e fiscalizações, em 2024 o número de mortes em acidentes de trânsito chegou a 43 neste ano, um aumento de 4,8% com relação ao ano passado.

O ContilNet selecionou casos impactantes que marcaram o ano de 2024 pela gravidade e comoção social causada em cada um deles. Confira:

Atropelamento de mãe e filho na AC-040: Em 3 de fevereiro, Natasha Caroline Souza Gomes, de 25 anos, e seu filho Isaac Gomes Cavalcante, de 8 anos, foram atropelados por um caminhão desgovernado enquanto aguardavam em uma parada de ônibus na rodovia AC-040, em Rio Branco.

Professora morre em capotamento: Maria Mirla Pereira, de 46 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito quando perdeu o controle do carro. O fato ocorreu na noite de quarta-feira (14) por volta de meia-noite. O veículo acabou capotando.

Padastro e enteado morrem em acidente de moto: O professor Auricélio Mourão, conhecido como “Lício” e seu enteado, Laio Mourão, de apenas 12 anos, morreram após uma acidente no Ramal da Cachoeira, na BR-364, Cruzeiro do Sul.

Trabalhador tem cabeça esmagada por carreta: Na Avenida da Sobral, em Rio Branco (AC).Um trabalhador, identificado como Valdemir Ferreira Gomes, de 55 anos, teve seu crânio esmagado por uma carreta em um acidente na capital em março deste ano.

Motociclista morre esmagado por caminhão: O motociclista, identificado como Edberto Souza Silva, de 33 anos, morreu em um grave acidente de moto em junho deste ano, na altura do km 3 da rodovia AC-90, estrada Transacreana, em Rio Branco.

Homem morre ao ser arremessado de carro: No dia 29 de julho, o motorista Leonardo Mendonça Soares, de 35 anos, acabou morrendo ao dormir ao volante, no km 32 da rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco. O veículo capotou e ele foi arremessado para fora, morrendo no local do acidente.

Bebê é jogado para fora de carro em capotamento: Um grave acidente de carro próximo a um trecho em construção na BR-317, na localidade da Estrada da Variante deixou um bebê de apenas seis meses morto e outras três pessoas feridas. O caso aconteceu em janeiro deste ano. O motorista do carro teria perdido o controle e capotou o veículo

Empresário Rodrigo Pires morre em acidente na AC-40: O empresário, publicitário e produtor rural Rodrigo Pires, de 35 anos, morreu em um trágico acidente na AC-40, entre Rio Branco e Senador Guiomard, na noite do dia 18 de dezembro. Ele colidiu contra uma carreta, a violência do impacto fez com que o motor do carro fosse parar embaixo do veículo.

Somente em Rio Branco, em 11 meses, a cidade registrou um total de 2.665 acidentes de trânsito.