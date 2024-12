AJP Rio Branco inédito confirmado para junho de 2025

O empresário e paratleta Wendell Barbosa confirmou para junho de 2025 a edição inédita do AJP em Rio Branco. O evento será disputado nas categorias com Kimono, No-gi (sem kimono) e parajiu-jitsu.

“Conseguimos a confirmação do evento e agora é trabalhar para realizar a maior competição de lutas do Mundo no Norte em 2025. Fechamos todos os detalhes com a organização dos Emirados Árabes”, declarou Wendell Barbosa.

Wendell é o embaixador

Com dois títulos mundiais dentro da AJP, Wendell Barbosa será o embaixador do AJP Rio Branco.

“Essa é uma vitória sob todos os aspectos. Trabalhamos nos bastidores para conseguir o apoio necessário e agora é seguir com o planejamento. Rio Branco será a capital mundial do jiu-jitsu em junho de 2025”, afirmou o empresário.

2.500 atletas

Segundo Wendell Barbosa, Rio Branco deve receber em torno de 2.500 atletas e mais as equipes de apoio.

“As pessoas não têm a dimensão da grandeza deste evento. Vamos movimentar a economia do Estado de uma maneira grandiosa sem falar na parte esportiva”, avaliou o paratleta.