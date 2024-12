A mãe da filha caçula de Neymar Jr., Amanda Kimberlly, compartilhou um registro de Helena no hospital. Na imagem, é possível ver que a pequena, de 5 meses, precisou de um acesso no pé. A influenciadora não deu detalhes do que motivou a internação.

“O lado mais difícil da maternidade, para mim. Ver ela assim me deixa sem chão”, escreveu Amanda no story compartilhado na noite dessa quarta-feira (11/12).